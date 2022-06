Il Superbonus 100% è finito, la Azzolina in imbarazzo in tv: "Cosa dobbiamo fare..." (Di venerdì 10 giugno 2022) Si parla del Superbonus 110% da Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, nella puntata del 10 giugno. Le richieste sono troppe, e la domanda è: Cosa succede adesso? "Il settore è rinato con il Superbonus", spiega Lucia Azzolina, "lavoriamo per la sostenibilità ambientale e io credo che si debba lavorare tutti insieme per trovare le risorse perché i cittadini e le imprese hanno fatto affidamento su questa misura che è molto molto importante perché sta cambiando il volto delle nostre città e sta facendo lavorare un intero settore". E conclude la ex ministra, "la situazione è grave e bisogna fare un favore non al Movimento 5 stelle ma al settore che, ricordo, era quasi morto" Matteo Perego aggiunge che "sostenere il settore dell'edilizia è fondamentale, perché è un volano per la nostra ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Si parla del110% da Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, nella puntata del 10 giugno. Le richieste sono troppe, e la domanda è:succede adesso? "Il settore è rinato con il", spiega Lucia, "lavoriamo per la sostenibilità ambientale e io credo che si debba lavorare tutti insieme per trovare le risorse perché i cittadini e le imprese hanno fatto affidamento su questa misura che è molto molto importante perché sta cambiando il volto delle nostre città e sta facendo lavorare un intero settore". E conclude la ex ministra, "la situazione è grave e bisognaun favore non al Movimento 5 stelle ma al settore che, ricordo, era quasi morto" Matteo Perego aggiunge che "sostenere il settore dell'edilizia è fondamentale, perché è un volano per la nostra ...

Pubblicità

Libero_official : In tv l'ex ministro 5s, Lucia Azzolina spiega qual è lo scenario dopo l'esaurimento dei fondi per il Superbonus 110… - RobinHood2204 : @Stefano_Berti @MicheleTarroni @Teresat73540673 @PaolaSimonin Supponendo una percorrenza media di 60 km/giorno (med… - TV7Benevento : Superbonus: M5S, 'far ripartire circolazione crediti per salvare imprese e lavoratori' - - FrancescoChioss : @Miky77Coni @discordoconme @vanabeau Tieniti casalino il rdc quota 100 e i superbonus li' si' che gli italiani ci hanno guadagnato - TV7Benevento : Superbonus: Conte, 'attaccano misura ma ora da fanalino coda primi in Ue su edilizia' - -