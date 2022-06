Il segreto di Pulcinella sulle armi (Di venerdì 10 giugno 2022) L’Italia non rivela i dettagli delle sue forniture belliche in Ucraina. Peccato che fiocchino indiscrezioni su numeri e tipologie. Al contrario, altri Paesi Nato pubblicano precise liste perché i cittadini siano correttamente informati. Nel video del drone russo si vedono bene i pezzi d’artiglieria degli ucraini al centro di uno spiazzo erboso, tra i boschi sul fronte del Donbass. Subito dopo, una nuvola di fumo e viene ridotta in cenere la batteria fornita dalla Nato alle forze d’invasione. Il filmato è stato pubblicato dal ministero della Difesa russo, sostenendo che si tratta di batterie FH70 fornite dell’Italia a Kiev. Il 26 maggio l’esercito ucraino aveva messo in rete le immagini della nostra artiglieria in azione spiegando che «sta già distruggendo il nemico in prima linea. Il personale addestrato, grazie al sistema di caricamento automatico, può sparare fino a sei colpi al ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 giugno 2022) L’Italia non rivela i dettagli delle sue forniture belliche in Ucraina. Peccato che fiocchino indiscrezioni su numeri e tipologie. Al contrario, altri Paesi Nato pubblicano precise liste perché i cittadini siano correttamente informati. Nel video del drone russo si vedono bene i pezzi d’artiglieria degli ucraini al centro di uno spiazzo erboso, tra i boschi sul fronte del Donbass. Subito dopo, una nuvola di fumo e viene ridotta in cenere la batteria fornita dalla Nato alle forze d’invasione. Il filmato è stato pubblicato dal ministero della Difesa russo, sostenendo che si tratta di batterie FH70 fornite dell’Italia a Kiev. Il 26 maggio l’esercito ucraino aveva messo in rete le immagini della nostra artiglieria in azione spiegando che «sta già distruggendo il nemico in prima linea. Il personale addestrato, grazie al sistema di caricamento automatico, può sparare fino a sei colpi al ...

