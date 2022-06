Il processo di Trump sull’attacco a Capitol Hill: “Un tentativo di colpo di Stato” (Di venerdì 10 giugno 2022) L’assalto al Congresso degli Stati Uniti è Stato un “tentato colpo di Stato” di Donald Trump e l’effetto diretto della volontà dell’ex presidente di ribaltare le elezioni del 2020: lo ha sostenuto la commissione 6 gennaio che ha indagato sull’attacco a Capitol Hill. Dopo due ore e mezzo di testimonianze, racconti inediti e documenti drammatici arriva la prima udienza in ‘prime-time’ della commissione d’inchiesta della Camera sul 6 gennaio 2021. L’udienza di Donald Trump: “Ha convocato i teppisti, li ha messi insieme e poi ha acceso la fiamma di questo attacco” Nell’udienza pubblica dopo mesi di pausa dei lavori, è Stato diffuso materiale video inedito sull’assalto al Congresso e sull’aggressione ai poliziotti. Sono stati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) L’assalto al Congresso degli Stati Uniti èun “tentatodi” di Donalde l’effetto diretto della volontà dell’ex presidente di ribaltare le elezioni del 2020: lo ha sostenuto la commissione 6 gennaio che ha indagato. Dopo due ore e mezzo di testimonianze, racconti inediti e documenti drammatici arriva la prima udienza in ‘prime-time’ della commissione d’inchiesta della Camera sul 6 gennaio 2021. L’udienza di Donald: “Ha convocato i teppisti, li ha messi insieme e poi ha acceso la fiamma di questo attacco” Nell’udienza pubblica dopo mesi di pausa dei lavori, èdiffuso materiale video inedito sull’assalto al Congresso e sull’aggressione ai poliziotti. Sono stati ...

Pubblicità

gabrillasarti2 : Non ne parla #Biden che perde consensi e propaganda il processo alle intenzioni prese dai social, chiunque poteva p… - MatMaz72 : Trump accusato di tentato golpe, 'processo' in diretta tv sull'assalto a Capitol Hill. L'ira di Donald: un circo - Nadia_hopppe1 : RT @johnnyargo1: Continua la caccia alle streghe contro #Trump per l’attacco a #CapitolHill Pseudo processo farsa con l’audizione di tutti… - marco061066 : RT @johnnyargo1: Continua la caccia alle streghe contro #Trump per l’attacco a #CapitolHill Pseudo processo farsa con l’audizione di tutti… - marialauraloi : RT @johnnyargo1: Continua la caccia alle streghe contro #Trump per l’attacco a #CapitolHill Pseudo processo farsa con l’audizione di tutti… -