Il passante lo chiama “pagliaccio”, Conte si ferma e sfiora la lite: “Il pagliaccio sei tu” (Di venerdì 10 giugno 2022) Curioso “siparietto” a Messina, dove Giuseppe Conte era impegnato nella campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le amministrative. Il capo politico dei pentastellati, alla fine del suo comizio, è stato apostrofato come “pagliaccio” da un passante mentre si accingeva a risalire nella sua auto. Conte, ben lungi dall’abbozzare e dal ripartire facendo finta di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Curioso “siparietto” a Messina, dove Giuseppeera impegnato nella campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le amministrative. Il capo politico dei pentastellati, alla fine del suo comizio, è stato apostrofato come “” da unmentre si accingeva a risalire nella sua auto., ben lungi dall’abbozzare e dal ripartire facendo finta di L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

abmreport : Tenta di violentare un minore: un passante chiama la Polizia, in manette un uomo - Cosenza2punto0 : Sta per violentare un minore, un passante vede la scena e chiama la polizia. In manette un uomo con precedenti ?… - jhobiot : mio padre che mi chiama al telefono e poi non parla con me ma col passante che incontra per strada e io mi devo sub… -