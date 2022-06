Il Napoli e la sua morale dei grandi nomi, ora si riparte dalla “fase di costruzione” (Di venerdì 10 giugno 2022) Una svolta, un inizio: è questo quello che ha in mente il Napoli, a seguito di annate promettenti e fallimenti dietro la porta. Che il Napoli non sia una società dall’abitudine di mettere a segno colpi di mercato importanti o ingaggi esorbitanti, con la capacità di entusiasmare la piazza e rendere alto il livello competitivo di sé stesso e della Serie A: si sa, questo non fa parte dei suoi principi. Il club non illude, anzi mantiene ben stretto il suo modo di fare colpendo nei reparti essenziali con l’obiettivo di scoprire “nuovi talenti”. Una circostanza che fino ad ora non è mai venuta meno, anche se con qualche critica di troppo, non ha quasi mai fallito nel suo intento. Basta pensare all’autore di uno degli anni più belli dell’era De Laurentiis, rilevato dall’Empoli a seguito di un umile carriera: Maurizio Sarri divenne il comandate di un ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Una svolta, un inizio: è questo quello che ha in mente il, a seguito di annate promettenti e fallimenti dietro la porta. Che ilnon sia una società dall’abitudine di mettere a segno colpi di mercato importanti o ingaggi esorbitanti, con la capacità di entusiasmare la piazza e rendere alto il livello competitivo di sé stesso e della Serie A: si sa, questo non fa parte dei suoi principi. Il club non illude, anzi mantiene ben stretto il suo modo di fare colpendo nei reparti essenziali con l’obiettivo di scoprire “nuovi talenti”. Una circostanza che fino ad ora non è mai venuta meno, anche se con qualche critica di troppo, non ha quasi mai fallito nel suo intento. Basta pensare all’autore di uno degli anni più belli dell’era De Laurentiis, rilevato dall’Empoli a seguito di un umile carriera: Maurizio Sarri divenne il comandate di un ...

Pubblicità

fanpage : Addio a Liliana de Curtis, figlia di Totò. L’attrice e scrittrice si è spenta nella sua abitazione a Roma - Spazio_Napoli : Mario #Rui non ha intenzione di lasciare il #Napoli ?? Che voto date alla sua stagione? - MicheleDAuria64 : RT @salmart84: #propagandalive A Napoli si usa 'lappese' (si scrive così ma si legge 'laps') e, più che un arcaismo è un cultismo in quanto… - tralepagine : RT @Giovanni7769: Napoli è sempre stata una città particolare, ma manteneva una sua dignità. Si sta perdendo tutto, e non solo a #Napoli ht… - L0VE4GAIN1ALL : io, mia sorella e la sua migliore amica quando andremo a napoli a fare la malavita solo x per vedere silvia ( se Di… -