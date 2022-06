Il museo archeologico di Pompei arricchisce la sua offerta culturale (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPompei (Na) – Lo scheletro di un cavallo e la casa di Cerere, due importanti novità si aggiungono all’offerta di visita del Parco archeologico di Pompei. Dal 14 giugno aprirà al pubblico la casa di Cerere al termine degli interventi che hanno interessato il restauro degli apparati decorativi, dai pavimenti mosaicati agli affreschi del primo stile, il rifacimento delle coperture e il restauro del giardino con la coltivazione di cereali, l’orzo e il grano tenero e di altre specie ispirate ai culti di Cerere. La dimora deve appunto il suo nome al busto in terracotta della dea Cerere, divinità della terra e della fertilità, nume tutelare dei raccolti, rinvenuto in uno degli ambienti aperti sull’atrio, e probabilmente parte degli arredi di un piccolo luogo di culto domestico. La domus è stata ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Lo scheletro di un cavallo e la casa di Cerere, due importanti novità si aggiungono all’di visita del Parcodi. Dal 14 giugno aprirà al pubblico la casa di Cerere al termine degli interventi che hanno interessato il restauro degli apparati decorativi, dai pavimenti mosaicati agli affreschi del primo stile, il rifacimento delle coperture e il restauro del giardino con la coltivazione di cereali, l’orzo e il grano tenero e di altre specie ispirate ai culti di Cerere. La dimora deve appunto il suo nome al busto in terracotta della dea Cerere, divinità della terra e della fertilità, nume tutelare dei raccolti, rinvenuto in uno degli ambienti aperti sull’atrio, e probabilmente parte degli arredi di un piccolo luogo di culto domestico. La domus è stata ...

