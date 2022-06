Il mondo sale in bici a Gazzaniga: domenica torna la Berghem#molamia (Di venerdì 10 giugno 2022) Ciclismo Il 12 giugno scatta la terza edizione della Granfondo della Rinascita: 1316 amatori da molti Paesi saranno impegnati su tre circuiti diversi. Tra gli ospiti d’onore il «Falco» Paolo Savoldelli a 20 anni dal suo primo Giro d’Italia. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 10 giugno 2022) Ciclismo Il 12 giugno scatta la terza edizione della Granfondo della Rinascita: 1316 amatori da molti Paesi saranno impegnati su tre circuiti diversi. Tra gli ospiti d’onore il «Falco» Paolo Savoldelli a 20 anni dal suo primo Giro d’Italia.

Pubblicità

lacrimedifata : main character moment: io che prendo uno shottino di tequila sale e limone al bancone da sola con tutta la calma del mondo - GibelliTiziana : RT @guffanti_marco: Se alzi i salari non sale il livello di produttività, ma la voce 'costo del lavoro'. Nel mondo intero, ad eccezione de… - Lapid1 : RT @guffanti_marco: Se alzi i salari non sale il livello di produttività, ma la voce 'costo del lavoro'. Nel mondo intero, ad eccezione de… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 21.554 nuovi casi e 52 decessi, in totale sono 167.305 morti nel Paese: Sale a 6.296.922 mor… - _Claudio_C_ : RT @guffanti_marco: Se alzi i salari non sale il livello di produttività, ma la voce 'costo del lavoro'. Nel mondo intero, ad eccezione de… -