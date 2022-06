Il matrimonio di Britney Spears e Sam Asghari | marito e moglie non senza complicazioni

(Di venerdì 10 giugno 2022) Sono ancora pochissime le foto che arrivano dagli Stati Uniti e che ci mostrano qualche dettaglio di un attesissimo; parliamo delle nozze diche ieri ha sposato il suo compagno, dopo sei anni d’amore. Riprendendo la sua vita in mano, dopo la fine della tutela legale che era stata affidata a suo padre,ha ricominciato da Sam. I due si sono sposati ieri. Da quello che trapela,avrebbe deciso di non invitare alle nozze, come del resto è anche comprensibile, suo padre, Jamie, la madre Lynne e la sorella Jamie Lynn. L’unico presente della famiglia pare sia stato il fratello della popstar, Bryancon la compagna. I media americani hanno postato alcune immagini, e l’arrivo ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @leggoit: Britney Spears, panico al matrimonio: l'ex marito prova a infiltrarsi, arrestato. Cos'è accaduto - leggoit : Britney Spears, panico al matrimonio: l'ex marito prova a infiltrarsi, arrestato. Cos'è accaduto - britneysevans : RT @BSNewsItalia: ??| Matthew Rosengart è arrivato al matrimonio di Britney. - HuffPostItalia : 'Sono qui per rovinare il matrimonio'. L'ex marito di Britney Spears fa irruzione durante le nuove nozze - antodag_ : Questo matrimonio di Britney mi sembrava un po’ una puntata de il mio grosso grasso matrimonio gipsy ?? -

Ma perSpears non c'è pace. Giovedì 9 giugno, giorno deldella cantante con Sam Asghari, incontrato nel 2016 sul set del video musicale di " Slumber Party" , il primo marito della ...Non poteva mancare l'ennesmo colpo di scena il giorno deldiSpears con il nuovo compagno Sam Asghari. L'ex marito della pop star, Jason Alexander, ha provato a fare irruzione durante la cerimonia, documentando il tutto con una diretta su ...Sono ancora pochissime le foto che arrivano dagli Stati Uniti e che ci mostrano qualche dettaglio di un attesissimo matrimonio; parliamo delle nozze di Britney Spears che ieri ha sposato il suo compag ...I due erano stati sposati per 55 ore nel 2004. In diretta Istagram ha detto: "Lei è la mia prima moglie. La mia unica moglie. Sono il suo primo ...