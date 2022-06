Il Long Covid e gli sportivi: gambe tagliate, stanchezza, nebbia mentale e respiro corto per tantissimi professionisti (Di venerdì 10 giugno 2022) È il professor Domenico Corrado, Ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare all’Universita? di Padova e direttore dell’Unita? dipartimentale sulle cardiomiopatie genetiche, oltre che direttore dell’unico master di Cardiologia dello Sport in Italia, a rilasciare una lunga intervista a Avvenire sul tema del Long Covid e dell’impatto sugli sportivi. Non puo? fare nomi – riferisce Avvenire – ma nel suo studio stanno approdando professionisti delle piu? popolari discipline sportive, rimasti “appiedati” per il “blocco” alle gambe, anche campioni olimpici (parliamo di uomini e donne) in molti casi condannati alla fine della carriera. Tutto per un virus che in fondo era, ed e?, sottovalutato. «Il Covid puo? lasciare degli esiti assolutamente inattesi. Ovviamente ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 giugno 2022) È il professor Domenico Corrado, Ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare all’Universita? di Padova e direttore dell’Unita? dipartisulle cardiomiopatie genetiche, oltre che direttore dell’unico master di Cardiologia dello Sport in Italia, a rilasciare una lunga intervista a Avvenire sul tema dele dell’impatto sugli. Non puo? fare nomi – riferisce Avvenire – ma nel suo studio stanno approdandodelle piu? popolari discipline sportive, rimasti “appiedati” per il “blocco” alle, anche campioni olimpici (parliamo di uomini e donne) in molti casi condannati alla fine della carriera. Tutto per un virus che in fondo era, ed e?, sottovalutato. «Ilpuo? lasciare degli esiti assolutamente inattesi. Ovviamente ...

