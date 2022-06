“Il lavoro gratuito è sfruttamento”, gli striscioni a Livorno contro Alessandro Borghese (Di venerdì 10 giugno 2022) Non si placano le polemiche contro Alessandro Borghese, lo chef romano che ad aprile 2022 aveva rilasciato alcune dichiarazioni sconcertanti.”Lavorare per imparare non significa essere per forza pagati“, aveva detto nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. A due mesi dalle affermazioni, la città di Livorno non ha dimenticato. Lo dimostra l’accoglienza riservata a Borghese, che sta girando la nuova stagione di Quattro Ristoranti proprio lì. Vi raccomandiamo... Alessandro Borghese: "I giovani cercano lavoro sperando di non trovarlo" Al giornale, il cuoco aveva lamentato problemi nel reperire personale all’interno del settore della ristorazione, scatenando le critiche di ... Leggi su diredonna (Di venerdì 10 giugno 2022) Non si placano le polemiche, lo chef romano che ad aprile 2022 aveva rilasciato alcune dichiarazioni sconcertanti.”Lavorare per imparare non significa essere per forza pagati“, aveva detto nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. A due mesi dalle affermazioni, la città dinon ha dimenticato. Lo dimostra l’accoglienza riservata a, che sta girando la nuova stagione di Quattro Ristoranti proprio lì. Vi raccomandiamo...: "I giovani cercanosperando di non trovarlo" Al giornale, il cuoco aveva lamentato problemi nel reperire personale all’interno del settore della ristorazione, scatenando le critiche di ...

Pubblicità

ComuneAncona : RT @IGancona: Se sei alla ricerca di #lavoro non perderti questo evento organizzato in collaborazione con la #GiGroup! Ti aspettiamo il 14… - Newsinunclick : Purtroppo in Italia i temi del reddito di cittadinanza o del salario di cittadinanza - previsti dalla nostra Costit… - Gipsygirrrrrl : @stillclosedinme @soltantopioggia @Giuh_h Punto il nostro lavoro gratuito di mesi e mesi merita un riconoscimento - studioverticeml : RT @studioverticeml: Certamente non sono uno stratega, né un calcolatore... però mi chiedo e chiedo ai signori 'Artisti': Con quale coraggi… - CapitaleIl : RT @luca_cangemi: I privilegiati italiani hanno una passione per il #lavoro gratuito (degli altri), del resto sono riusciti a farlo istitu… -