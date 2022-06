Il grano ucraino al centro del mondo. Il negoziato passa (anche) tra le “tre Rome” (Di venerdì 10 giugno 2022) La battaglia per il grano ucraino è ormai un tema di portata mondiale. Le cancellerie europee, mediorientali ma anche gli Stati Uniti stanno cercando di trovare una via per sbloccare la situazione dei porti e permettere ai cargo di partire. Ma tutto sembra estremamente complesso, visto che sulla possibilità o meno di esportare i cereali InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 10 giugno 2022) La battaglia per ilè ormai un tema di portata mondiale. Le cancellerie europee, mediorientali magli Stati Uniti stanno cercando di trovare una via per sbloccare la situazione dei porti e permettere ai cargo di partire. Ma tutto sembra estremamente complesso, visto che sulla possibilità o meno di esportare i cereali InsideOver.

Pubblicità

Corriere : La domanda coraggiosa del giornalista ucraino a Lavrov: «Cosa ruba Mosca oltre al grano?» - myrtamerlino : 94 Paesi e 1,6 miliardi di persone esposte ad un terribile rischio carestia. Uno stallo quello sulla crisi del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Lavrov: 'Con il ministro turco abbiamo parlato dei problemi di trasporto del grano ucraino che i colleghi… - LUCABRAMBILLA24 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: il Governo s'impegni per sbloccare il grano ucraino che serve per nutrire i bambini che nelle mini… - alfreaudi : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: il Governo s'impegni per sbloccare il grano ucraino che serve per nutrire i bambini che nelle mini… -