Il giovedì del Villaggio all’arena del Centro Culturale Elsa Morante (Di venerdì 10 giugno 2022) Ieri sera, 9 giugno, si è tenuto il secondo appuntamento della edizione 2022 della rassegna letteraria “La Biblioteca incontra la Libreria” organizzata da Marco Guerra della libreria indipendente Pagina348 di Viale Cesare Pavese, nel quartiere EUR, e da Biblioteche di Roma – Biblioteca Laurentina, presso l’area del Centro Culturale Elsa Morante, sito nel quartiere Laurentino. L’avventura (perché questo è organizzare una rassegna del genere nel tentativo lodevole di mettere in contatto il pubblico e gli operatori della cultura, autori, editori, bibliotecari e librai) prosegue felicemente con l’intervento, molto simpatico e molto gradito dal pubblico, di Elisabetta Villagio, figlia di Paolo Villaggio e non solo (laureata in filosofia, esperta di cinema e tv, una carriera americana e collaborazioni con le ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 giugno 2022) Ieri sera, 9 giugno, si è tenuto il secondo appuntamento della edizione 2022 della rassegna letteraria “La Biblioteca incontra la Libreria” organizzata da Marco Guerra della libreria indipendente Pagina348 di Viale Cesare Pavese, nel quartiere EUR, e da Biblioteche di Roma – Biblioteca Laurentina, presso l’area del, sito nel quartiere Laurentino. L’avventura (perché questo è organizzare una rassegna del genere nel tentativo lodevole di mettere in contatto il pubblico e gli operatori della cultura, autori, editori, bibliotecari e librai) prosegue felicemente con l’intervento, molto simpatico e molto gradito dal pubblico, di Elisabetta Villagio, figlia di Paoloe non solo (laureata in filosofia, esperta di cinema e tv, una carriera americana e collaborazioni con le ...

Pubblicità

DPCgov : ??In arrivo piogge e temporali su gran parte del Paese. ???? #AllertaARANCIONE giovedì #9giugno su settori di Molise… - correlazione : RT @07Emmedi: L’Algeria ha bloccato giovedì tutte le operazioni bancarie relative alle importazioni e alle esportazioni da e verso la Spagn… - presideci : RT @CpiSardegna: Questo giovedì sulle frequenze di #RbnCagliari vi racconteremo del gruppo di volontari sardi che costituirono il Battaglio… - cmqmarteena : Così adesso io ho un bellissimo bancomat non attivo e mi tocca andare di nuovo da quei cessi maledetti. Poi giovedì… - 93VAP0R : a me il figlio del giovedì non è ancora arrivato e mia madre si sta letteralmente trasferendo ?? -

Diritti, ambiente, lavoro: cosa sono i workshop di Repubblica delle idee e come si partecipa Benvenuti alla nuova formula della Repubblica delle idee, che torna in città da giovedì 16 a sabato ... Per il FutureLab e le Town Hall del Domani tutto deve essere orizzontale e democratico, anche l'... "Trump golpista", parte la battaglia. Liz Cheney lo accusa ...che la Commissione d'inchiesta della Camera ha iniziato a costruire con le drammatiche audizioni pubbliche di giovedì sera, con due obiettivi: primo, far conoscere agli americani i dettagli del ... Tvblog Benvenuti alla nuova formula della Repubblica delle idee, che torna in città da16 a sabato ... Per il FutureLab e le Town HallDomani tutto deve essere orizzontale e democratico, anche l'......che la Commissione d'inchiesta della Camera ha iniziato a costruire con le drammatiche audizioni pubbliche disera, con due obiettivi: primo, far conoscere agli americani i dettagli... Analisi Auditel della serata di giovedì 9 giugno 2022