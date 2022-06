Il Giappone nel club Med delle esercitazioni Nato (con l’Italia) (Di venerdì 10 giugno 2022) La fregata missilistica anti sommergibili della Marina Militare Italiana “Nave Margottini” e la fregata turca “Salihreis” hanno incontrato le due navi Giapponesi “JS Kashima” e “JS Shimakaz” durante il loro transito nel Mediterraneo per la 66esima edizione della “Overseas Training Cruise”. Si tratta di un’integrazione operativa che arriva nel giorno in cui il capo di Stato maggiore della Difesa Giapponese, il generale Koji Yamazaki, che aveva partecipato all’incontro tra gli omologhi dell’alleanza a maggio, ha ospitato a Tokyo l’ammiraglio Rob Bauer, presidente del comitato militare della Nato. Tutto a poche settimane dalla partecipazione di Tokyo — con il premier Fumio Kishida — al vertice Nato di Madrid; e dopo che ad aprile il ministro della Difesa Yoshimasa Hayashi aveva preso parte al vertice ministeriale ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 giugno 2022) La fregata missilistica anti sommergibili della Marina Militare Italiana “Nave Margottini” e la fregata turca “Salihreis” hanno incontrato le due navisi “JS Kashima” e “JS Shimakaz” durante il loro transito nel Mediterraneo per la 66esima edizione della “Overseas Training Cruise”. Si tratta di un’integrazione operativa che arriva nel giorno in cui il capo di Stato maggiore della Difesase, il generale Koji Yamazaki, che aveva partecipato all’incontro tra gli omologhi dell’alleanza a maggio, ha ospitato a Tokyo l’ammiraglio Rob Bauer, presidente del comitato militare della. Tutto a poche settimane dalla partecipazione di Tokyo — con il premier Fumio Kishida — al verticedi Madrid; e dopo che ad aprile il ministro della Difesa Yoshimasa Hayashi aveva preso parte al vertice ministeriale ...

Pubblicità

planctonboy : RT @Lem_e_Laika: In queste settimane, in treno, mi fa compagnia 'Sunny' di Taiyo Matsumoto. Mi commuovo ad ogni capitolo. In Sunny si racco… - GianniBiNa : RT @Lem_e_Laika: In queste settimane, in treno, mi fa compagnia 'Sunny' di Taiyo Matsumoto. Mi commuovo ad ogni capitolo. In Sunny si racco… - il_Conte78 : RT @Lem_e_Laika: In queste settimane, in treno, mi fa compagnia 'Sunny' di Taiyo Matsumoto. Mi commuovo ad ogni capitolo. In Sunny si racco… - Lem_e_Laika : In queste settimane, in treno, mi fa compagnia 'Sunny' di Taiyo Matsumoto. Mi commuovo ad ogni capitolo. In Sunny s… - leon96ify : RT @RodrigoB_orgia: Oda che celebra il Pride Month mettendo Yamato (che si identifica nel sesso maschile) nel bagno degli uomini e Kiku, (t… -