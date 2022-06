Il direttore di Nuovo | “Viva le tante Vanessa Incontrada | io non le nascondo | le pubblico”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 10 giugno 2022) Riccardo Signoretti, ildi, non ci sta ad incassare le critiche per le foto in bikini dipubblicate sulla sua rivista di gossip. Tutti hanno visto le foto poco carine dell’attrice, quasi tutti hanno pensato che Signoretti avrebbe potuto scegliere altri scatti, non quelli venuti peggio. La sua replica capovolge tutto, per lui la malizia è negli occhi di guarda, ma cosa c’è da vedere?è di certo sempre bellissima, con o senza trucco, con qualunque peso, ma cosa voleva dimostrare ildipubblicando le sue foto non migliori? Tutte abbiamo foto venute malissimo ma per Signoretti pubblicare proprio quelle è l’esatto contrario di ciò che la gente pensa.le polemiche ...