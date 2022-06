Il cinema italiano ha un problema: troppi attori che fanno i registi (Di venerdì 10 giugno 2022) Prima di tutto le mani avanti: sì gli attori sono passati alla regia fin dai tempi del muto, non è certo un fenomeno recente, e sì, gli attori passano alla regia in tutte le cinematografie del mondo, di certo non solo da noi. Ancora una mano avanti: sì, esistono grandissimi registi che erano attori o che hanno fatto film essendone anche attori (Clint Eastwood, Ben Affleck, John Cassavetes, Charles Laughton, Charlie Chaplin… continuate voi) e questo anche in Italia (Vittorio De Sica, Nanni Moretti ecc. ecc.). Senza contare che anche in tempi recenti ci sono stati casi che promettono bene o sono già delle solide realtà (Valeria Golino, Gabriele Mainetti, Pietro Castellitto…). Quindi gli attori che passano alla regia non sono necessariamente un male, tuttavia è ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 10 giugno 2022) Prima di tutto le mani avanti: sì glisono passati alla regia fin dai tempi del muto, non è certo un fenomeno recente, e sì, glipassano alla regia in tutte letografie del mondo, di certo non solo da noi. Ancora una mano avanti: sì, esistono grandissimiche eranoo che hanno fatto film essendone anche(Clint Eastwood, Ben Affleck, John Cassavetes, Charles Laughton, Charlie Chaplin… continuate voi) e questo anche in Italia (Vittorio De Sica, Nanni Moretti ecc. ecc.). Senza contare che anche in tempi recenti ci sono stati casi che promettono bene o sono già delle solide realtà (Valeria Golino, Gabriele Mainetti, Pietro Castellitto…). Quindi gliche passano alla regia non sono necessariamente un male, tuttavia è ...

