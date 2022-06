Il Chelsea si muove per Koulibaly: proposto ingaggio da capogiro (Di venerdì 10 giugno 2022) Kalidou Koulibaly e il Napoli non sembrano vicini a trovare un accordo per il rinnovo, anzi. Il contratto del senegalese, com’è noto, scade a giugno 2023, e al momento sembrano ridotte al lumicino le speranze di vederlo in azzurro anche oltre questa data. Le soluzioni sono allora due: la cessione immediata, già in questa sessione di mercato, oppure la permanenza di un altro anno e l’addio a parametro zero la prossima estate. Le pretendenti per il numero 26 di certo non mancano, con il Barcellona sempre in prima linea che, tuttavia, deve fronteggiare diversi problemi economici, e il PSG alla finestra. FOTO: Getty – Koulibaly Napoli Secondo La Gazzetta dello Sport, un’altra squadra potrebbe però accaparrarsi Koulibaly. Si tratta del Chelsea, che pare abbia proposto al giocatore un ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Kalidoue il Napoli non sembrano vicini a trovare un accordo per il rinnovo, anzi. Il contratto del senegalese, com’è noto, scade a giugno 2023, e al momento sembrano ridotte al lumicino le speranze di vederlo in azzurro anche oltre questa data. Le soluzioni sono allora due: la cessione immediata, già in questa sessione di mercato, oppure la permanenza di un altro anno e l’addio a parametro zero la prossima estate. Le pretendenti per il numero 26 di certo non mancano, con il Barcellona sempre in prima linea che, tuttavia, deve fronteggiare diversi problemi economici, e il PSG alla finestra. FOTO: Getty –Napoli Secondo La Gazzetta dello Sport, un’altra squadra potrebbe però accaparrarsi. Si tratta del, che pare abbiaal giocatore un ...

Advertising

infoitsport : Lukaku, dall’Inghilterra sicuri: il Chelsea si muove per sostituirlo! Un nome - VivInterNews : RT @internewsit: Lukaku, dall'Inghilterra sicuri: il Chelsea si muove per sostituirlo! Un nome - - internewsit : Lukaku, dall'Inghilterra sicuri: il Chelsea si muove per sostituirlo! Un nome - - milanecon : Parole chiave: 'Se ha un senso finanziario', in pratica o gli pagano l'ammortamento annuale o da Londra non si muov… - NapoliAddict : MERCATO - Il Chelsea apre al prestito di Lukaku all'Inter. Napoli, vicini Deulofeu e Ostigard. Inter, de Vrij verso… -