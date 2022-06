Il caso di Baby Holly, scomparsa nel 1981 e ritrovata 41 anni dopo: storia di un mistero ancora aperto (Di venerdì 10 giugno 2022) Texas, 1981: una coppia viene trovata morta nei boschi di Houston. La loro figlia, soprannominata «Baby Holly», sembra essere sparita nel nulla. dopo 41 anni di mistero, la bambina, oggi donna, è stata rintracciata dalle autorità del Texas: «È stata localizzata, è viva e sta bene», hanno dichiarato. La scoperta, avvenuta nel giorno del compleanno del defunto padre, a detta della nonna biologica di Holly è stata «un regalo dal cielo». Adesso Holly vive in Oklahoma ed è la madre di 5 bambini: dopo l’omicidio dei suoi genitori, secondo quanto ricostruito, era stata abbandonata in una chiesa dell’Arizona da due donne, che si sarebbero presentate come i membri di un gruppo nomade religioso. Indossavano vestiti bianchi, avevano i piedi ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Texas,: una coppia viene trovata morta nei boschi di Houston. La loro figlia, soprannominata «», sembra essere sparita nel nulla.41di, la bambina, oggi donna, è stata rintracciata dalle autorità del Texas: «È stata localizzata, è viva e sta bene», hanno dichiarato. La scoperta, avvenuta nel giorno del compleanno del defunto padre, a detta della nonna biologica diè stata «un regalo dal cielo». Adessovive in Oklahoma ed è la madre di 5 bambini:l’omicidio dei suoi genitori, secondo quanto ricostruito, era stata abbandonata in una chiesa dell’Arizona da due donne, che si sarebbero presentate come i membri di un gruppo nomade religioso. Indossavano vestiti bianchi, avevano i piedi ...

