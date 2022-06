(Di venerdì 10 giugno 2022) COMO (ITALPRESS) – Una bella pagina discritta sul lago di Como, nella sede della Canottieri Lario.ilintitolato a Itala e Gloria, campionesse in una famiglia di campioni comaschi, che dall’inizio del ventesimo secolo ha tenuto alto il nome delitaliano, prima con Teodoro e poi con Enrico, rispettivamente nonno e padre delle due campionesse. Una vera emozione traspare dalle parole di Gloria, vera antesignana delin Italia con una storia veramente unica, raccontata con l’orgoglio di chi ha saputo combattere le difficoltà dell’epoca, gli anni Sessanta, per inseguire il suo sogno. “Sono arrivata dove volevo arrivare, superando ogni difficoltà”, ha raccontato a margine della presentazione del ...

Pubblicità

vivereitalia : Il canottaggio femminile onora le sue radici: nasce il Trofeo Mariani - SocialbeatT : Il canottaggio femminile onora le sue radici: nasce il Trofeo Mariani ???? Per gli aggiornamenti:… - messina_oggi : Il canottaggio femminile onora le sue radici: nasce il Trofeo MarianiCOMO (ITALPRESS) - Una bella pagina di canotta… - infoitcultura : Il canottaggio femminile onora le sue radici: nasce il Trofeo Mariani - nestquotidiano : Il canottaggio femminile onora le sue radici: nasce il Trofeo Mariani -

Il Giornale delle Partite IVA

Una vera emozione traspare dalle parole di Gloria, vera antesignana delin Italia con una storia veramente unica, raccontata con l'orgoglio di chi ha saputo combattere le ...È il bottino ottenuto dal Canottieri Barion alla gara regionale aperta didisputata a ... del quattro di coppia juniorQuaranta - Tamborrino - Biscardi - Caliandro. A chiudere il ... Il canottaggio femminile onora le sue radici: nasce il Trofeo Mariani – giornalepartiteiva.it Una vera emozione traspare dalle parole di Gloria, vera antesignana del canottaggio femminile in Italia con una storia veramente unica, raccontata con l’orgoglio di chi ha saputo combattere le ...Quattordici medaglie come viatico per i Campionati Italiani del prossimo fine settimana. È il bottino ottenuto dal Canottieri Barion alla gara regionale aperta di canottaggio disputata a Sabaudia ...