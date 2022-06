(Di venerdì 10 giugno 2022) Ihanno avuto un forte impatto sulla guerra in Ucraina. Soprattutto nelle prime settimane del conflitto, quando le forze di Kiev si sono affidate a queste piccole macchine killer per sferrare attacchi decisivi contro i temibili veicolipronti ad assediare la capitale. Al di là dell’utilizzo dei suddettida parte di militari InsideOver.

Advertising

InsideOver

Al di là dell'utilizzo dei suddetti droni da parte di militari [...] Continua a leggere The post Ildi droni che aiuta l'esercito a colpire i tank russi appeared first on ...A definirlo casofu il gip un anno dopo l'inchiesta: " Perché conteneva tutto: i documenti ... Simba La Rue picchiaTouche/ Su Instagram Amagour col naso insanguinato Un falso disegno che ... Il baby pilota di droni che aiuta l'esercito di Kiev a colpire i tank russi