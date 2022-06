Il 10 giugno arriva Mario Strikers | Battle League Football

Leggi su esports247

(Di venerdì 10 giugno 2022) Supersi da al calcio. Oggi, 10, verrà presentato alla stampa in esclusiva il nuovo giocorealizzato per Nintendo Switch. Si tratta dell’ultimo videogioco in ordine di tempo dedicato all’idraulico baffuto. Per celebrare l’occasione Superin persona si è recato al 442 Sports Pub, storico locale sportivo milanese in via Procaccini 61, per donare la propria sciarpa da aggiungere alla collezione di oltre 300 sciarpe di calcio appese in tutto il locale.è l’ultimo capitolo dell’attesissima serieStikers che torna su Nintendo Switch dopo ben 15 lunghi ...