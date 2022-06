I problemi al ginocchio non passano: il Papa costretto a rinviare il viaggio in Africa (Di venerdì 10 giugno 2022) Città del Vaticano – I problemi al ginocchio non passano e così Papa Francesco, “accogliendo la richiesta dei medici, e per non vanificare i risultati delle terapie”, “con rammarico si vede costretto a posticipare il viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan previsto dal 2 al 7 luglio, a nuova data da definire”. Ad annunciarlo è il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, spiegando che i medici hanno suggerito a Papa Francesco questa decisione perché ci sono dei miglioramenti al ginocchio ma “con uno sforzo eccessivo rischia di tornare alla situazione precedente ai miglioramenti e soprattutto rischia di non raggiungerli più”. Le terapie che il Papa sta seguendo per la gonalgia sono ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022) Città del Vaticano – Ialnone cosìFrancesco, “accogliendo la richiesta dei medici, e per non vanificare i risultati delle terapie”, “con rammarico si vedea posticipare ilapostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan previsto dal 2 al 7 luglio, a nuova data da definire”. Ad annunciarlo è il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, spiegando che i medici hanno suggerito aFrancesco questa decisione perché ci sono dei miglioramenti alma “con uno sforzo eccessivo rischia di tornare alla situazione precedente ai miglioramenti e soprattutto rischia di non raggiungerli più”. Le terapie che ilsta seguendo per la gonalgia sono ...

