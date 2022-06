I 161 anni della Marina e il destino mediterraneo dell’Italia

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ilè ilgeografico, fonte di opportunità di crescita per il Paese. Per questo è di primaria importanza strategica l’azionemilitare italiana, di costante vigilanza a garanziasua sicurezza. Questo è stato il messaggio lanciato oggi nel corso delle celebrazioni per la GiornataMilitare, per festeggiare i 161Forza armata. Presenti in piazza Caboto, a Gaeta, il ministroDifesa, Lorenzo Guerini, il capo di Stato maggioreDifesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e il capo di Stato maggioremilitare, ammiraglio Enrico Credendino. Per l’occasione, si sono ...