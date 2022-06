“Ho ritrovato il desiderio di smettere di farmi del male” | Asia Argento celebra un anno di sobrietà

Leggi su diredonna

(Di venerdì 10 giugno 2022)ha festeggiato undi. Con un post su Instagram l’attrice ha volutore questo traguardo: pubblicando un’immagine di un orsetto rosa con la scritta “Can’t Believe I’m Still Fucking Sober“, ha raccontato fosse caduta in un abisso di dipendenze dal quale è uscita solo dopo la morte di sua madre. Vi raccomandiamo... Il monologo di Grignani a Le Iene è un messaggio di rinascita dopo le dipendenze Chi la conosce, chi ha letto la sua autobiografia Anatomia di un cuore selvaggio, o semplicemente chi ha seguito i suoi 37 anni di carriera e vita pubblica, sa che fin da quando era una ragazzina ha cercato “di colmare un vuoto innato” dentro di lei. Un vuoto “fatto di paure, ego, e difetti di carattere, con l’abuso di ...