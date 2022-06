Highlights e gol Bielorussia-Kazakistan 1-1 | Nations League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ilcon glie i gol di, sfida valida come terza giornata del Gruppo 3 della Lega C della. Occasione persa dalla squadra di Adiev, che viene fermata sull’1-1 dopo essere stata in vantaggio per gran parte del match. A segno, infatti, Aimbetov al 13?, ma all’84’ arriva la beffa della rete siglata da Malkevich su assist di Gromyko. Ecco quindi le azioni salienti della partita. SportFace.