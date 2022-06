Hellas Verona | Francesco Marroccu è il nuovo Direttore Sportivo

Pubblicità

La Lazio, dovendo ricostruire la rosa, si guarda intorno alla ricerca di qualche buona occasione di mercato. Alcune di queste potrebbero arrivare da: con l'i biancocelesti sono in ottimi rapporti (in particolare i due presidenti Lotito e Setti), e, come successo la scorsa estate con Zaccagni, potrebbero riuscire a chiudere alcune ...Classe 1974, ex calciatore prima con l'e poi con la Roma, che lo portò ad avere un posto in Nazionale , ma anche presidente del sindacato dei calciatori per diverso tempo. Al centro del ...(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il Verona ha un nuovo direttore sportivo: è Francesco Marroccu e in passato ha lavorato per diversi club, dal Genoa al Cagliari. E' stato lo stesso club scaligero ad annunciare ...Per il calciomercato della Lazio, Lotito punta Casale e Ilic: dalla strategia alla richiesta dell'Hellas Verona ...