Hard Rock Cafe Roma 50° anniversario con musica dal vivo (Di venerdì 10 giugno 2022) A partire dalle 21.45 il live music show del cantautore e attore Marco Cocci, in omaggio agli ospiti della festa lo speciale Coke Float, lo storico dessert made in USA a base di gelato alla vaniglia e Coca Cola – Da quando ha aperto i battenti il primo Hard Rock Cafe a Londra nel 1971, Hard Rock International si è affermata come una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Il 14 giugno 2022 il brand si prepara a chiudere le celebrazioni per il suo 50° anniversario portando anche nel Cafe di via Veneto a Roma l'atmosfera e lo spirito della festa in pieno stile Hard Rock. Ad animare il compleanno a partire dalle 21.45 il live music show by Marco Cocci (nella foto), cantante, attore e conduttore televisivo ...

