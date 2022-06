GUIDA TV 10 GIUGNO 2022 | VENERDÌ TRA CON IL CUORE | NEW AMSTERDAM E TANTI FILM

Pubblicità

Avvenire_Nei : Il 12 giugno. Referendum: ecco i cinque quesiti sulla giustizia / Guida al voto - Immoderati : Guida semplice ai referendum di domenica 12 giugno di Sonia Graziani - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - PagellaPolitica : Tra alleanze e candidati principali, abbiamo messo in fila i fatti e i numeri da conoscere per le… - PastoralefamGe : Ci avviciniamo all’incontro mondiale delle famiglie del 23 giugno in Piazza De Ferrari; questa settimana catechesi… -

Il 3scorso ho festeggiato due anni ditotalmente elettrica. Da allora ho percorso circa 32.000 chilometri, ai quali si aggiungono i 17.000 percorsi elettricamente quando avevo sia un'auto ...TRIESTE Gravissimo incidente, poco dopo le 5 di sabato 11, a Terenzano, frazione di Pozzuolo del Friuli. Una giovane di 22 anni, residente nell'hinterland udinese, si trovava alladella sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ...Nella più grande gara di durata al mondo si sfidano 62 equipaggi. Tom Kristensen, l’uomo che l’ha vinta 9 volte: «Il ricordo più bello accanto ad Alboreto» ...Domenica 12 giugno seggi aperti dalle 7 alle 23 in tutta Italia per il voto su cinque referendum in materia di giustizia. Ma per circa 9 milioni di elettori distribuiti in 19 Regioni l'appuntamento è ...