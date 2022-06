Guerra Ucraina-Russia, Kiev: “Morti 31.900 soldati Mosca” (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 31.900 i Morti fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 31.900 uomini, 1.409 carri armati, 3.450 mezzi corazzati, 712 sistemi d’artiglieria, 222 lanciarazzi multipli, 97 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 212 aerei, 178 elicotteri, 2.438 autoveicoli, 13 unità navali e 572 droni. “236 BAMBINI UCCISI DA INIZIO INVASIONE” – Sono 263 i bambini uccisi in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 31.900 ifra le fila russe dal giorno dell’attacco diall’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 31.900 uomini, 1.409 carri armati, 3.450 mezzi corazzati, 712 sistemi d’artiglieria, 222 lanciarazzi multipli, 97 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 212 aerei, 178 elicotteri, 2.438 autoveicoli, 13 unità navali e 572 droni. “236 BAMBINI UCCISI DA INIZIO INVASIONE” – Sono 263 i bambini uccisi in ...

