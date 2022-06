Guerra Ucraina | diretta Kiev | munizioni finite | ci servono armi occidentali Mosca | operazione speciale avanti come previsto

Advertising

LiaQuartapelle : La storia della denazificazione perde altra credibilità. Il rabbino capo di Mosca ha lasciato la Russia perché si è… - OfficialASRoma : ?? Ieri abbiamo fatto visita ai 120 piccoli rifugiati ucraini ospitati presso l'Hotel Capannelle, donando gadget e u… - VittorioSgarbi : Un’estate da…nababbi. Due esempi: 1000 euro per il noleggio settimanale di una Panda. 400 ero per un ombrellone e d… - laurapardini64 : RT @valeriorenzi: ?? Il mio mondo è quello della sinistra detta radicale. Un universo di gruppi e gruppetti, tendenze e frazioni sicuramente… - cafifal : RT @CristinaMolendi: Ieri sera dalla #Palombelli #Odifreddi ha definito la guerra in #Ucraina ‘guerra della #NATO’. Io mi chiedo seriamente… -

Siamo al 107° giorno diine proseguono gli scontri sul terreno. La situazione dei civili è tragica e peggiora di ora in ora", dichiara l'arcivescovo di Kiev Shevchuk: tre sono infatti morti nella regione di ...in, le ultime notizie del 10 giugno in diretta . È il giorno numero 107 di conflitto nell'est Europa: il presidente Zelensky ha sentito telefonicamente Macron per coordinare il ...Ankara ha interessi diffusi in Africa. Oramai è un po’ ovunque, ha stretto accordi commerciali, di fornitura di armi, ma si sta impegnando molto sul fronte dell’aiuto alimentare, come in Somalia ...Le torri “bucano” la coltre di fumo nero che si addensa, sinistra, sulla città. L’impianto chimico Azot, a Severodonetsk, è stato investito ieri dai missili russi. Due volte. Dentro, asserragliati, na ...