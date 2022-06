Guendalina Tavassi senza freni | la foto sui social fa scalpore

Pubblicità

ParliamoDiNews : Bomba di Clemente Russo e Guendalina Tavassi dopo l`Isola: svelano tutto #bomba #clemente #russo #guendalina… - _bbgirlxx_ : Voi parlate di una certa oca Guendalina ma io conosco solo Guendalina Tavassi ?? - jerusjb : @uniteicasati Io sono team cuore di guendalina tavassi - StraNotizie : Barbara D'Urso a Guendalina Tavassi: 'Sei pessima!' - RealGossipland : Guendalina Tavassi spiega di esser stata silurata dagli autori de L'Isola dei Famosi. DETTAGLI QUI… -

Mercédesz Henger, infatti, ha sempre dichiarato il suo interesse per il fratello di. Ma l'attore ha visto quest'avvicinamento della figlia di Eva Henger a Edoardocome una ...In studio da Barbara D'Urso c'erano Clemente Russo ,, Laura Maddaloni e Roger Balduino . Ovviamente si è parlato molto delle dinamiche accadute quando erano ancora sull'isola. ...Dal programma sono usciti anche Jeremias Rodriguez, che non ha voluto restare su Playa Sgamada, e Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind, che non hanno accettato di rimanere ...Nicolas Vaporidis ha deciso di dare dei consigli a Mercédesz Henger all'Isola dei Famosi per conquistare Edoardo Tavassi.