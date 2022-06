Gsk, dati positivi su candidato vaccino anti-virus sinciziale per gli anziani (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - Il gruppo farmaceutico Gsk ha annunciato oggi i risultati positivi di un'analisi provvisoria di efficacia pre-specificata dello studio di fase III AReSVi 006 sul suo candidato vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) per adulti di età pari o superiore a 60 anni. I dati dell'analisi intermedia sono stati riesaminati da un comitato indipendente di monitoraggio e l'endpoint primario è stato superato senza che siano stati osservati problemi di sicurezza imprevisti. "Questi dati suggeriscono che il nostro candidato vaccino Rsv offre una protezione eccezionale per gli anziani dalle gravi conseguenze dell'infezione da Rsv", dichiara Hal Barron, Chief scientific officer e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - Il gruppo farmaceutico Gsk ha annunciato oggi i risultatidi un'analisi provvisoria di efficacia pre-specificata dello studio di fase III AReSVi 006 sul suocontro ilrespiratorio(Rsv) per adulti di età pari o superiore a 60 anni. Idell'analisi intermedia sono stati riesaminati da un comitato indipendente di monitoraggio e l'endpoint primario è stato superato senza che siano stati osservati problemi di sicurezza imprevisti. "Questisuggeriscono che il nostroRsv offre una protezione eccezionale per glidalle gravi conseguenze dell'infezione da Rsv", dichiara Hal Barron, Chief scientific officer e ...

