Green deal, basta il primo pacchetto sul clima a spaccare il Parlamento Ue (Di venerdì 10 giugno 2022) Quella di mercoledì, nell'aula del Parlamento europeo di Strasburgo, è stata una giornata calda, fatto inusuale se lo si compara alle condizioni meteorologiche – ancora fresche da queste parti – o alle tranquille consuetudini dei lavori parlamentari europei. Il clima si è riscaldato intorno al pacchetto Fit for 55, con un crescendo di tensioni che sono sfociate nel rinvio dei voti e accuse reciproche che sono volate tra una parte e l'altra dell'aula. In buona sostanza, al primo esame concreto e con un pacchetto legislativo di fondamentale importanza per il Green deal da votare, sono riemersi tutti i problemi e le contraddizioni di quella famosa maggioranza "Ursula" che, di fatto, non esiste più. Riavvolgiamo il nastro della giornata di ieri per spiegare cosa è ...

