Grande gesto del principe William: come ha aiutato i bisognosi (Di venerdì 10 giugno 2022) Il principe William d'Inghilterra è sceso in strada per aiutare i bisognosi: ecco cosa ha fatto precisamente No, il futuro re non ha avuto un ripensamento sulla propria carriera. Si tratta di un'iniziativa benefica del principe William a sostegno di una categoria a lui molto care: le persone senza casa. Il principe William venditore ambulante per un giorno (screenshot)Il duca di Cambridge si è recato per le strade di Londra, con la tipica uniforme della rivista "The Big Issue". Non si tratta di un periodico a caso. Quest'ultimo è, a sua volta, impegnato in una nobile causa: per la vendita ambulante assume esclusivamente homeless, in modo da dare a queste persone una concreta opportunità di reinserimento lavorativo.

