Grana è solo Padano, la nuova sentenza (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Ancora una volta una sentenza tutela la denominazione d'origine protetta Grana Padano nella sua indissolubile unicità. Il Tribunale di Venezia, a cui il Consorzio Tutela Grana Padano si è dovuto rivolgere per il reiterato illecito utilizzo del termine Grana da parte della ditta Brazzale, utilizzato in comunicazione per indicare il formaggio duro prodotto dall'azienda in Repubblica Ceca, ha infatti accolto in pieno le tesi sostenute dal Consorzio. "Come da sempre sostenuto dal Consorzio, grazie anche alla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2007, il termine Grana, tra i formaggi, è associabile esclusivamente al Padano. Perciò Grana è solo Padano" ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Ancora una volta unatutela la denominazione d'origine protettanella sua indissolubile unicità. Il Tribunale di Venezia, a cui il Consorzio Tutelasi è dovuto rivolgere per il reiterato illecito utilizzo del termineda parte della ditta Brazzale, utilizzato in comunicazione per indicare il formaggio duro prodotto dall'azienda in Repubblica Ceca, ha infatti accolto in pieno le tesi sostenute dal Consorzio. "Come da sempre sostenuto dal Consorzio, grazie anche alladella Corte di Giustizia Ue del 2007, il termine, tra i formaggi, è associabile esclusivamente al. Perciò" ...

