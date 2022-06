Golf | PGA Tour | Wyndham Clark guida il Canadian Open dopo il primo round

(Di venerdì 10 giugno 2022) Si parte subito con le marce altissime al RBC, evento del PGAche precede il tanto atteso US. Sul percorso di Toronto, in Ontario, èa tentare ilallungo. Lo statunitense è riuscito a concludere ilgiro in 63 colpi ela classifica col punteggio di -7, ottenuto con una carta libera da bogey e con sette birdie. Ilinseguitore risponde al nome dell’inglese Matthew Fitzpatrick. Stesso numero di birdie per lui, ma il bogey alla buca 4 lo porta a -6, ad un colpo di distanza dal leader. Alle sue spalle, fermi a -5, una coppia di statunitensi composta da Doug Ghim e Harold Varner III. Se per ilil giro è stato chiuso ...

Advertising

sportface2016 : #Golf, #PgaTour: 17 giocatori sospesi, ci sono anche #Mickelson e #Johnson - GolfeTurismo : Clamoroso: il PGA Tour sospende tutti i giocatori in campo nel primo evento LIV Golf - #NewsGolf #InPrimoPiano - An… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf, PGA Tour: torna il Canadian Open, c'è anche Scheffler - susydigennaro : RT @napolimagazine: Golf, PGA Tour: torna il Canadian Open, c'è anche Scheffler - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf, PGA Tour: torna il Canadian Open, c'è anche Scheffler -

OA Sport

Mano durissima delTour che ha deciso di sospendere ben 17 giocatori che questa settimana prendono parte a Londra al primo evento della Superlega araba. Tanti i nomi eccellenti tra i campioni Major, tra cui il ...Oggi al CenturionClub di Londra prende il via la LIV, la Superlega araba. Il circuito da settimane accende le polemiche in tutto il mondo del. IlTour ha minacciato i giocatori che ne prenderanno parte con il ritiro della licenza, mentre gli arabi hanno risposto a suon di ingaggi milionari. Uno dei giocatori più attesi, l'ex numero ... Golf, PGA Tour: Wyncham Clark guida il Canadian Open dopo il primo round Si parte subito con le marce altissime al RBC Canadian Open, evento del PGA Tour che precede il tanto atteso US Open. Sul percorso di Toronto, in Ontario, è Wyndham Clark a tentare il primo allungo. L ..."Come sapete, i giocatori elencati di seguito non hanno ricevuto i necessari eventi in conflitto e comunicati sui diritti dei media - o non hanno affatto ...