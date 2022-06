Golden Gala, Fortunato magico nella marcia: prestazione mondiale stagionale nei 3000 (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – Serata magica al Golden Gala per Francesco Fortunato. Il marciatore delle Fiamme Gialle si prende il primato del Meeting e sigla la migliore prestazione mondiale stagionale nei 3000 metri e sulla pista magica dello Stadio Olimpico. Il record della competizione della Diamond League (oggi con questo nome) apparteneva a Giovanni De Benedictis che fece 11:08.76 a Bologna. Fortunato vince la gara e fa invece 10:57.77, a circa dieci secondi dal crono precedente: “Felice di questa prestazione, onestamente non pensavo di scendere sotto gli undici minuti nei 3000 su pista. Non toccavo questi ritmi da tempo”. Dichiara emozionato l’atleta azzurro a margine della gara, come riporta il sito ufficiale della ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – Serata magica alper Francesco. Iltore delle Fiamme Gialle si prende il primato del Meeting e sigla la miglioreneimetri e sulla pista magica dello Stadio Olimpico. Il record della competizione della Diamond League (oggi con questo nome) apparteneva a Giovanni De Benedictis che fece 11:08.76 a Bologna.vince la gara e fa invece 10:57.77, a circa dieci secondi dal crono precedente: “Felice di questa, onestamente non pensavo di scendere sotto gli undici minuti neisu pista. Non toccavo questi ritmi da tempo”. Dichiara emozionato l’atleta azzurro a margine della gara, come riporta il sito ufficiale della ...

