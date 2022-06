Gli arresti di Palermo e l’assuefazione alla mafia: così si oltraggia la resistenza ‘dei giusti’ (Di venerdì 10 giugno 2022) Una recente ricerca coordinata da Ilvo Diamanti per “Demos-Libera” ha rilevato un’accentuazione del sentimento di assuefazione, più che di rassegnazione, intorno a eventi e soggetti della criminalità mafiosa. Cresce la tendenza a considerarli normali. Quasi banali. E la “banalità del male” , per riecheggiare le parole di Hanna Arendt, rischia di generare un clima di acquiescenza intorno alle mafie, quasi fossimo contaminati da un “mafia virus” (come lo ha definito Luigi Ciotti). Un quadro assai cupo, che induce a preoccuparsi seriamente dello stato di salute della nostra democrazia. Ma la preoccupazione cresce se guardiamo a recenti accadimenti in Sicilia. Dove parlare di assuefazione, rassegnazione e acquiescenza alla mafia può addirittura essere riduttivo, a fronte di accadimenti che rivelano piuttosto un’amnesia dolosa o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Una recente ricerca coordinata da Ilvo Diamanti per “Demos-Libera” ha rilevato un’accentuazione del sentimento di assuefazione, più che di rassegnazione, intorno a eventi e soggetti della criminalità mafiosa. Cresce la tendenza a considerarli normali. Quasi banali. E la “banalità del male” , per riecheggiare le parole di Hanna Arendt, rischia di generare un clima di acquiescenza intorno alle mafie, quasi fossimo contaminati da un “virus” (come lo ha definito Luigi Ciotti). Un quadro assai cupo, che induce a preoccuparsi seriamente dello stato di salute della nostra democrazia. Ma la preoccupazione cresce se guardiamo a recenti accadimenti in Sicilia. Dove parlare di assuefazione, rassegnazione e acquiescenzapuò addirittura essere riduttivo, a fronte di accadimenti che rivelano piuttosto un’amnesia dolosa o ...

