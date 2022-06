Giustizia e politica, il Pd vuole restare al guinzaglio delle toghe (Di venerdì 10 giugno 2022) Dice Enrico Letta che "Il cuore della questione morale e politica insieme è il contrasto al legame perverso tra criminalità, affari e politica". Il problema di cui Enrico Letta fa finta di non avvedersi è che la pretesa di contrastare quel legame perverso si è risolta molto spesso nella pratica di affidare alle procure della Repubblica la gestione delle aziende, delle amministrazioni pubbliche, delle liste elettorali, dei movimenti politici, con il solito bel pacco di innocenti sbattuti fuori dai giochi e dentro una cella finché una tardiva sentenza accertava chele accuse erano campate per aria. Salvo credere che questo sia il prezzo inevitabile per la soluzione della cosiddetta questione morale (e francamente si spera di no), ci si deve domandare se non occorra ripensare esattamente le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Dice Enrico Letta che "Il cuore della questione morale einsieme è il contrasto al legame perverso tra criminalità, affari e". Il problema di cui Enrico Letta fa finta di non avvedersi è che la pretesa di contrastare quel legame perverso si è risolta molto spesso nella pratica di affidare alle procure della Repubblica la gestioneaziende,amministrazioni pubbliche,liste elettorali, dei movimenti politici, con il solito bel pacco di innocenti sbattuti fuori dai giochi e dentro una cella finché una tardiva sentenza accertava chele accuse erano campate per aria. Salvo credere che questo sia il prezzo inevitabile per la soluzione della cosiddetta questione morale (e francamente si spera di no), ci si deve domandare se non occorra ripensare esattamente le ...

Pubblicità

petergomezblog : Referendum giustizia, Conte: “Sembrano una vendetta della politica nei confronti della magistratura. Suggerisco di… - fattoquotidiano : “I cinque referendum sembrano esprimere una sorta di vendetta della politica nei confronti della magistratura“. Le… - fanpage : “Non si tratta di un voto contro la magistratura, ma uno Stato giusto deve tutelare gli innocenti e perseguire escl… - dolores20943592 : RT @ilgiornale: 'Quesiti non contro le toghe, ma per una giustizia giusta' l'appello accorato di @berlusconi per il voto al #referendum htt… - luigisa27514204 : Referendum giustizia, il quarto quesito: il sogno degli avvocati di votare sulle pagelle dei giudici… -