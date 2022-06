Giornata sul campo, in Val Brembana lezioni per la gestione del melo (Di venerdì 10 giugno 2022) La stagione coltiva è nel pieno della sua espressione e per l’Associazione Frutticoltori Agricoltori Valle Brembana (AFAVB) nata nel 2007, ma attiva già negli anni ’90 è il momento delle lezioni sul campo. Sabato 11 giugno a partire dalle 9 sono in programma una serie di appuntamenti per consentire ai soci di eseguire al meglio potatura verde, dirado e gestione delle infezioni in corso. Sarà una Giornata intensa, con appuntamenti in più frutteti della Valle, al fine di favorire una partecipazione corale, nell’ambito di un piano di formazione articolato che negli anni ha dato grandi soddisfazioni, portando l’ormai celeberrima Mela Val Brembana ad essere unanimemente riconosciuta come eccellenza della nostra terra. Si parte alle 9 dal campo Scuola ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 giugno 2022) La stagione coltiva è nel pieno della sua espressione e per l’Associazione Frutticoltori Agricoltori Valle(AFAVB) nata nel 2007, ma attiva già negli anni ’90 è il momento dellesul. Sabato 11 giugno a partire dalle 9 sono in programma una serie di appuntamenti per consentire ai soci di eseguire al meglio potatura verde, dirado edelle infezioni in corso. Sarà unaintensa, con appuntamenti in più frutteti della Valle, al fine di favorire una partecipazione corale, nell’ambito di un piano di formazione articolato che negli anni ha dato grandi soddisfazioni, portando l’ormai celeberrima Mela Valad essere unanimemente riconosciuta come eccellenza della nostra terra. Si parte alle 9 dalScuola ...

