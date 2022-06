Giornata del Rifugiato, a Latina una tre giorni di eventi itineranti (Di venerdì 10 giugno 2022) Latina – Il Comune di Latina e il SAI – Sistema Accoglienza Integrazione celebrano la Giornata Mondiale del Rifugiato del prossimo 20 giugno con un programma itinerante di iniziative che si svolgeranno nel weekend del 17-18-19 giugno. Il primo appuntamento è per venerdì 17 giugno alle ore 18.30 presso i Giardini del Comune dove si terrà la presentazione del libro di Stefania Krilic “Ti porterò a Dakar, ma solo per pochi giorni” seguita da un dibattito al quale prenderanno parte le associazioni attive sul territorio nei processi di integrazione culturale e nelle attività di inclusione e accoglienza. Sabato 18 giugno, sempre a partire dalle ore 18.30, nell’arena del Museo civico Duilio Cambellotti si svolgerà una serata dedicata all’arte, alla musica e alla lettura con i ragazzi e le ragazze inseriti nel ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022)– Il Comune die il SAI – Sistema Accoglienza Integrazione celebrano laMondiale deldel prossimo 20 giugno con un programma itinerante di iniziative che si svolgeranno nel weekend del 17-18-19 giugno. Il primo appuntamento è per venerdì 17 giugno alle ore 18.30 presso i Giardini del Comune dove si terrà la presentazione del libro di Stefania Krilic “Ti porterò a Dakar, ma solo per pochi” seguita da un dibattito al quale prenderanno parte le associazioni attive sul territorio nei processi di integrazione culturale e nelle attività di inclusione e accoglienza. Sabato 18 giugno, sempre a partire dalle ore 18.30, nell’arena del Museo civico Duilio Cambellotti si svolgerà una serata dedicata all’arte, alla musica e alla lettura con i ragazzi e le ragazze inseriti nel ...

