Giacomo Agostini | «Guardo i morti | il Tourist Trophy | a 80 anni sono un sopravvissuto per caso»

Giacomo Agostini si considera un "sopravvissuto" e un "imbattibile". Compie 80 anni il prossimo 16 giugno. E' il mito delle corse in moto. Ha vinto quindici mondiali, 123 vittorie gare. E al Corriere della Sera che l'ha intervistato racconta un mondo che non c'è più, anche se in pista è rimasta la paura e la morte. "Nonostante fossi attentissimo, mi rendevo conto che poteva succedere qualcosa di grave in un secondo. C'è chi dice che bisogna saper cadere. Balle. Quando cadi non sai mai come va a finire. Eppure prevaleva l'idea che a me, in fin dei conti, non sarebbe accaduto nulla di tremendo. Viene giù un aereo e vai all'aeroporto pensando: beh, non accadrà un'altra volta. È un po' lo stesso. Fortuna, destino, chissà: sono volato in un prato enorme, niente. Bill Ivy è caduto nello stesso prato, c'era ...

