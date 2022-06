Gf 16 | Cristiano De André parla delle violenze subite dalla figlia Francesca | “È il punto più basso che abbiamo raggiunto”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 giugno 2022)de, per la prima volta hato della, ma soprattutto ha detto cosa ne pensa sull’argomento che ultimamente le gira attorno. Qualche mese fa, infatti, proprioaveva dichiarato al settimanale di Alfonso Signorini di essere stata vittimafisiche e psicologiche da parte del suo ex fidanzato Giorgio, pubblicandone addirittura unaprove fotografiche in condizioni molto delicate. Dopo qualche giorno dopo, ladiDeera stata ospite da Salvo Sottile e proprio lì hato pubblicamente per la prima volta di ciò che le era successo. Ha raccontato di avere rischiato più volte la vita a ...