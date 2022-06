Germania: entra in scuola e accoltella una donna e bimba di 7 anni. E' caccia all'uomo (Di venerdì 10 giugno 2022) Un uomo armato di coltello ha ferito una donna e una bambina di 7 anni, in una scuola elementare di Esslingen, nel Baden - Wueerttemberg, in Germania. Lo riportano alcuni media tedeschi, fra cui la ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 giugno 2022) Unarmato di coltello ha ferito unae una bambina di 7, in unaelementare di Esslingen, nel Baden - Wueerttemberg, in. Lo riportano alcuni media tedeschi, fra cui la ...

