Germania: da ottobre il salario minimo sale a 12 euro. E in Italia? (Di venerdì 10 giugno 2022) Il salario minimo tedesco sale a 12 euro all’ora dagli attuali 9,82 euro, da ottobre: l’approvazione definitiva è arrivata oggi dal Bundesrat, la camera alta, dopo che il Bundestag lo aveva già approvato... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 giugno 2022) Iltedescoa 12all’ora dagli attuali 9,82, da: l’approvazione definitiva è arrivata oggi dal Bundesrat, la camera alta, dopo che il Bundestag lo aveva già approvato...

Pubblicità

mariaederaM5S : Ok definitivo al #salariominimo a 12 euro l'ora in #Germania. Dal 1 ottobre milioni di lavoratori avranno diritto a… - g_brescia : ??Milioni di lavoratori in #Germania avranno diritto a un #salariominimo da 12 euro l'ora a partire dal 1 ottobre. L… - rtl1025 : ?? Milioni di lavoratori in #Germania avranno diritto a un #salariominimo da 12 euro all'ora a partire dal 1 ottobre… - Soul25Rebel : RT @ilfoglio_it: In Germania il salario minimo salirà fino a 12 euro all'ora. La misura è stata votata quest'oggi dal Bundesrat e riguarder… - MauroCapozza : RT @CommentoRimosso: In #Italia i Partiti per il referendum salvaladri. In #Germania, milioni di lavoratori avranno diritto a un #SalarioMi… -