Gerardo Ferrentino | Valorizzate vocazioni antiche con lo sguardo rivolto al futuro

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 10 giugno 2022) di Clemente Ultimo Valorizzare l’identità profonda della città per renderla in grado di affrontare con successo le sfide future: ha radici profonde l’impegno di, in corsa per le amministrative di domenica prossima con la lista “La città di domani” in sostegno del primo cittadino uscente di Mercato San Severino Antonio Somma. Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri,è all’esordio nell’agone politico, tuttavia oltre ad una lunga e qualificata esperienza professionale, può vantare un ricco percorso nel mondo dell’associazionismo. “Avverto con forza – dice– il legame con la mia città e penso di poter dare il mio contributo alla comunità offrendo l’esperienza maturata in questi anni, in campi anche diversi tra loro”. Qual è, a suo giudizio, la principale criticità cui la prossima ...