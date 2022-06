Genova, il sindaco Bucci non andrà al Gay pride: «C’è silenzio elettorale». E scoppiano le polemiche (Di venerdì 10 giugno 2022) “Sabato non andrò al Gay pride”. Una scelta netta quella del sindaco di Genova Marco Bucci, Che annuncia il suo forfait alla parata del Liguria pride fissata, non casualmente, sabato prossima alla vigilia delle amministrative. Dove Bucci corre per il secondo mandato. “Gli organizzatori, quando ci hanno chiesto il patrocinio, hanno detto che è una manifestazione politica. E io, sabato, come tutti i candidati, non posso fare nulla di politico”. Una decisione non facile, spiega alla Dire il primo cittadino. “Sono veramente in ambasce e mi spiace, perché questa cosa verrà strumentalizzata“. Così il sindaco uscente candidato al bis da tutto il centrodestra compatto: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e la lista Toti per Bucci. Genova, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) “Sabato non andrò al Gay”. Una scelta netta quella deldiMarco, Che annuncia il suo forfait alla parata del Liguriafissata, non casualmente, sabato prossima alla vigilia delle amministrative. Dovecorre per il secondo mandato. “Gli organizzatori, quando ci hanno chiesto il patrocinio, hanno detto che è una manifestazione politica. E io, sabato, come tutti i candidati, non posso fare nulla di politico”. Una decisione non facile, spiega alla Dire il primo cittadino. “Sono veramente in ambasce e mi spiace, perché questa cosa verrà strumentalizzata“. Così iluscente candidato al bis da tutto il centrodestra compatto: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e la lista Toti per, ...

