(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Labitalia) - Se a livello europeo, negli ultimi decenni, la parità di genere ha subito una progressiva evoluzione, con alcuni eclatanti esempi di donne in ruoli di comando a livello istituzionale, l'Italia presenta ancora un divario di genere nel mondo del lavoro. A confermarlo i dati contenuti in una recente indagine realizzata da EY insieme a Swg: solo l'1,7% delle donne ricopre il ruolo di ad in società quotate e solo lo 0,7% nelle banche, ma anche negli altri settori, complice la crisi economica legata alla pandemia, ilgap è cresciuto ulteriormente. “Con la pandemia abbiamo assistito all'emergere di nuovi fenomeni che hanno trasformato profondamente il mondo del lavoro. Basti pensare alla fase pandemica e post-pandemica dove moltissime donne hanno scelto di lasciare il mercato del lavoro o comunque di ridurre le proprie ore”, dichiarano Carlo ...

Pubblicità

LocalPage3 : Gender equality? per esperti e aziende serve vero cambiamento culturale - StraNotizie : Gender equality? per esperti e aziende serve vero cambiamento culturale -

Adnkronos

" Rispettare il principio del, che si considera soddisfatto almeno nella misura minima del 30% da riservare alle ricercatrici donne coinvolte in qualità di PI, CoPI e di ricercatore ...In quest'ottica in un arco di quattro anni, sono stati sviluppati piani per la parità di genere (Plan). La Regione ha costruito, e condiviso con i principali portatori di interesse, ... Gender equality per esperti e aziende serve vero cambiamento culturale Lo scorso 8 giugno 2022, in occasione del Research Gender Award, è stato presentato a Roma, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, il Network del Progetto Supera. SUPERA (SUpporting the Promotio ...La chiusura del gender gap, sia in termini di rappresentanza delle donne che di paga, è uno degli obiettivi delle strategie più avanzate di finanza sostenibile ...