Gelato: quanti ne possono mangiare al giorno? Da non credere (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Gelato è sicuramente uno degli alimenti più amati al mondo, sopratutto in estate. Ma quanto ne possiamo mangiare al giorno? Quello che tutti si chiedono è: fa ingrassare oppure no? Scopriamo cosa dicono gli esperti. Quando fa caldo, la cosa migliore da fare è prendersi un bel Gelato, la maggior parte delle persone non L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 10 giugno 2022) Ilè sicuramente uno degli alimenti più amati al mondo, sopratutto in estate. Ma quanto ne possiamoal? Quello che tutti si chiedono è: fa ingrassare oppure no? Scopriamo cosa dicono gli esperti. Quando fa caldo, la cosa migliore da fare è prendersi un bel, la maggior parte delle persone non L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

vwnitas : scusate se vi parlo solo dei miei bambini ma mi fanno sentire amata oggi tutti quanti mi davano come si chiama… il… - illuminista3 : RT @cataldi_marco: @illuminista3 @teo_acm Quanti punti ci vogliono per la coppa gelato? ?????????????????????? Che provinciali.. ?????? - cataldi_marco : @illuminista3 @teo_acm Quanti punti ci vogliono per la coppa gelato? ?????????????????????? Che provinciali.. ?????? - ErranteItaliano : @Sebla991 Il montapanna (quella macchina che sputa sul gelato il ricciolo di panna) andrebbe svuotato, pulito, disi… - redroby5 : E comunque i gelati migliori per me erano #eldorado e qui c’era il gelato con la cicca . Quanti ricordi ??????… -