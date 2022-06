Gdf Ragusa scopre truffa bonus edilizi per 3 | 5 milioni di euro a Modica

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 10 giugno 2022)– I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale ibleo, con cui è stata disposta la misura cautelare personale in carcere per un imprenditoreno indagato per aver abilmente e fittiziamente creato nonché commercializzato, in concorso con altri cinque soggetti residenti tra la Lombardia e la Puglia, oltre 3,5didi falsi crediti d’imposta relativi alle spese sostenute per interventiassistiti dal regime agevolativo del cd. Sisma, in realtà mai avvenuti. L’Autorità Giudiziaria ha disposto, altresì, il blocco di tali crediti fiscali inesistenti, con il sequestro di denaro, beni e assetti societari in misura equivalente al profitto ...