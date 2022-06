Gas, possiamo davvero vivere senza? Le alternative ci sono, governo e burocrazia permettendo. Le inchieste su FQ MillenniuM (Di venerdì 10 giugno 2022) Gli italiani possono vivere senza gas? Mentre l’invasione russa in Ucraina continua ad avere pesanti ripercussioni sull’economia europea e non solo, il mensile FQ MillenniuM, diretto da Peter Gomez, nel numero in edicola da domani racconta quali sono le alternative concrete – e sostenibili – all’importazione di combustibili fossili per produrre energia elettrica. Ma a che punto siamo, davvero, con le rinnovabili? Le tecnologie avanzano e progetti ambiziosi sono già in corso. Terna (Enel) sta realizzando un cavo sottomarino lungo 200 chilometri fra Tunisia e Sicilia, che permetterà lo scambio di energia elettrica fra i due Paesi. Fra gli scenari, la possibilità di importare dal Nordafrica elettricità pulita prodotta dal sole. Poi c’è l’eolico, spesso al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Gli italiani posgas? Mentre l’invasione russa in Ucraina continua ad avere pesanti ripercussioni sull’economia europea e non solo, il mensile FQ, diretto da Peter Gomez, nel numero in edicola da domani racconta qualileconcrete – e sostenibili – all’importazione di combustibili fossili per produrre energia elettrica. Ma a che punto siamo,, con le rinnovabili? Le tecnologie avanzano e progetti ambiziosigià in corso. Terna (Enel) sta realizzando un cavo sottomarino lungo 200 chilometri fra Tunisia e Sicilia, che permetterà lo scambio di energia elettrica fra i due Paesi. Fra gli scenari, la possibilità di importare dal Nordafrica elettricità pulita prodotta dal sole. Poi c’è l’eolico, spesso al ...

Pubblicità

Greenpeace_ITA : Abbiamo manifestato contro il furto di risorse alle rinnovabili e non ci fermeremo. Chiediamo agli europarlamentari… - Mov5Stelle : Non possiamo permettere che, nell'ambito del Consiglio d'Europa, la spunti un atto delegato che inserisce il nuclea… - fattoquotidiano : Gas, possiamo davvero vivere senza? Le alternative ci sono, governo e burocrazia permettendo. Le inchieste su FQ Mi… - ilfattovideo : “Possiamo vivere senza gas?” Mario Portanova presenta il nuovo numero di FqMillennium, in edicola da sabato 11 giug… - albabaldini1 : Gli aumenti su alimentari e beni per la casa quali detersivi (se possiamo ancora lavare un po') sono tra il 20 e il… -